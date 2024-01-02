Kayseri'den kısa kısa

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi ile Gölbaşı Meydanı'ndaki tarihi sarnıçta yürütülen Su Medeniyetleri Müzesi'ndeki çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, Çanakkale Kara Zaferi'nin yıl dönümü olan 9 Ocak'ta açılışı gerçekleştirilecek Çanakkale sergisine, kendisine ulaştırılan gülle ve matarayı hediye etti.

Yalçın daha sonra Gölbaşı Meydanı'nda bulunan ve Talas Belediyesi tarafından Su Medeniyetleri Müzesi'ne dönüştürülecek yer altındaki tarihi sarnıca geçti.

Çalışanlara kolaylıklar dileyen Yalçın, bölüm bölüm düzenlemesi tamamlanan yerlerde incelemelerde bulundu.

- Sağlıklı yaşam merkezine kayıtlar başladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hayata geçirilen ve Spor AŞ bünyesinde hizmet verecek Sağlıklı Yaşam Merkezi için online kayıtlar başladı.

Kadın fitness ve stüdyo salonu, erkek fitness salonu, kadın, erkek ve çocuk havuzları, sauna ve diyetisyen hizmetlerini kapsayan Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam Merkezi kayıtları bugün başlatıldı.

Sporseverler, Spor AŞ'nin www.sporaskayseri.com.tr internet adresi üzerinden online şekilde kayıt işlemlerini yapabilecek.

- Melikgazi'de yol çalışmaları

Melikgazi Belediyesi, Erenköy Mahallesi'nde yeni açılan yollara asfalt atarak, 2 kilometrelik yolda asfalt çalışmasını ve yol çizgilerini tamamladı.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede bir yandan mevcut yolları iyileştirirken, bir yandan da ihtiyaç olan güzergahlarda yeni yollar açtıklarını belirtti.

Yolların daha konforlu hale geldiğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Amacımız, ilçemizde bulunan tüm mahalle yollarını asfalt yaparak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak. Yatırımlarımızı sürdürürken, mahallelerimizin ihtiyaçlarını da göz ardı etmeden çalışıyoruz. Melikgazi'de 'yol hayattır, yol medeniyettir' anlayışıyla hareket ederek çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu kapsamda Erenköy Mahalle'mizde Billur Bağları Caddesi ve devamında Reyhan Tepesi Caddesi'nde yol yenileme ve yeni yol yapım çalışması gerçekleştirdik. Ayrıca yaya yolu ve araçlar için korkuluk çalışmaları da tamamlandı. Bu bölgede 5 bin 500 ton asfalt ile toplamda 2 kilometre yol çalışması yapıldı."