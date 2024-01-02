Kayseri'deki bir kişinin öldüğü bıçaklı kavganın şüphelisi tutuklandı

Kayseri'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Güllük Mahallesi Bulut Sokak'ta, iki grup arasında çıkan kavgada, yabancı uyruklu A.R.M'nin bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan K.Y'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Melikgazi ilçesinde dün meydana gelen olayda, bıçakla yaralanan A.R.M, kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, K.Y. gözaltına alınmıştı.

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