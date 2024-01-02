Kayseri'de trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
M.A'nın kullandığı 38 MA 7419 plakalı otomobil, Osman Kavuncu Bulvarı'nda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen sürücü ile eşi ve 2 çocuğu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.