Kayseri'de palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 18. Sokak'ta bulunan palet fabrikasının depo kısmından duman çıktığını gören işçiler yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kısa sürede büyüyen yangına müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.