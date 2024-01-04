Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren sanat akademilerindeki 22 farklı branştaki sanatsal kurslardan 2019 yılından bu yana 50 bin kursiyer faydalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sanat akademileri kursiyerleri 100 konser ve 30 tiyatro oyunu sahneledi.

Güzel sanatlar fakültelerine hazırlık kurslarında yüzde 95'in üzerinde başarı sağlanırken, 550 öğrenci de fakültelerin resim ve müzik bölümlerine yerleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sanat akademilerindeki kursiyerlerle bir araya geldi.

- Çolakbayrakdar, Erkilet'teki çalışmaları inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Camikebir Mahallesi'nde yapımı devam eden yol ve çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi.

Çolakbayrakdar, vatandaşlar için yoğun gayret sarf ettiklerini belirterek, her mahallede bir hizmetlerinin olduğunu kaydetti.

Kış mevsimi olmasına rağmen saha çalışmalarının devam ettiğini aktaran Çolakbayrakdar, şöyle devam etti:

"Kocasinan bölgemizdeki her bir mahallemizde 2024 yılında yapılması planlanan programımız hazır ve sahada uygulamaya başladık. Mevsim şartları elverdiği sürece Fen İşleri Müdürlüğümüz ve diğer sahadaki birimlerimizin ekipleri, çalışmaları hız kesmeden devam ettiriyor. Bu doğrultuda Erkilet Camikebir Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Mevsim itibarıyla asfaltlama çalışması yapamıyoruz ama yol çalışmalarına devam ediyoruz. Yazın olduğu gibi kışın da yoğun bir şekilde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor."

- Melikgazi Belediyesi 3 bin 570 yapı ruhsatı verdi

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi olarak ilk 3 çeyrekte 2023 yılı itibarıyla 3 bin 570 yapı ruhsatı ile en çok ruhsat veren ikinci belediye olduklarını bildirdi.

Palancıoğlu, depremden dolayı vatandaşların bahçeli evlere yöneldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İmar Şehircilik Müdürlüğümüzde güne başladık. Mesai arkadaşlarımızla 2023 yılı değerlendirme toplantısı yaptık. Toplam 42 mimar, mühendis, teknik personelimizin çalıştığı birim belediyemizin en önemli işlevsel birimlerinden biri. Türkiye'de en çok yapı ruhsatı veren ve onaylayan belediyelerinden biriyiz. Melikgazi olarak ilk 3 çeyrekte 2023 yılı itibarıyla 3 bin 570 yapı ruhsat ile en çok ruhsat veren ikinci belediyeyiz. Onay sayısına baktığımızda bu sayı 6 bini geçiyor. Dolayısıyla büyük bir başarı söz konusu."