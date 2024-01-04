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        Kayseri'de aranan 5 zanlı yakalandı

        Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda aranan 5 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 19:31 Güncelleme: 04.01.2024 - 19:31
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        Kayseri'de aranan 5 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda aranan 5 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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