Kayseri'de aranan 5 zanlı yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda aranan 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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