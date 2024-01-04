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        Kayseri Valisi Çiçek, vatandaşları dinledi

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bir araya geldiği vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 20:36 Güncelleme: 04.01.2024 - 20:38
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        Kayseri Valisi Çiçek, vatandaşları dinledi
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        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, bir araya geldiği vatandaşların sorun, talep ve önerilerini dinledi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen "Vatandaş Buluşması"na, Çiçek'in yanı sıra, Vali Yardımcıları Abdullah Kalkan, Şemseddin Erkaya, Adnan Türkdamar, Şenol Esmer, Ömer Tekeş, Adnan Tezcan, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

        Vatandaş odaklı yönetim anlayışına önem verdiklerini belirten Çiçek, "Vatandaşlarımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın yanındayız. Onların sorunu bizim sorunumuz, derdi bizim derdimiz. İhtiyaçlarının giderilmesi ve sorunlarının çözümü noktasında elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Çiçek, toplantıda vatandaşların sorun, şikayet ve isteklerinin çözümü için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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