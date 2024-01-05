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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeşil alan miktarını artırdı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe ve ağaçlandırma alanlarını 4,5 yıllık süreçte 1 milyon 834 bin 463 metrekare arttırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 12:09 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:09
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi yeşil alan miktarını artırdı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe ve ağaçlandırma alanlarını 4,5 yıllık süreçte 1 milyon 834 bin 463 metrekare arttırdı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019 yılında 9 milyon 371 bin 303 metrekare olan yeşil alan yapılan çalışmalarla 2023 yılında 11 milyon 205 bin 766 metrekareye çıkarıldı.

        Büyükşehir Meclisi'nde ismi Recep Tayyip Erdoğan olması kararlaştırılan ve belediyenin yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde hayata geçen millet bahçesi, 1 milyon metrekaresi yeşil alan olmak üzere toplam 1 milyon 260 bin metrekare olarak Cumhuriyet Bayramı'nda açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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