Türk Kızılay Kocasinan Şubesi, kıyafet dağıtımı yapılan butiği yeniledi Türk Kızılay Kocasinan Şubesi, yeni hizmet binasında yıllardır kıyafet dağıtımı yapılan Kocasinan butiği yeniledi.

Türk Kızılay Kocasinan Şubesi, yeni hizmet binasında yıllardır kıyafet dağıtımı yapılan Kocasinan butiği yeniledi.

Türk Kızılay Kocasinan Şubesinden yapılan açıklamaya göre, şube, ilçede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla çok önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.

Kocasinan'da yaşayan vatandaşlara yönelik 5 yıldır örnek çalışma yürüten Kocasinan Şubesi, yeni hizmet binasında yıllardır kıyafet dağıtımı yapılan butiği de yeniledi.

Mithatpaşa Mahallesi Vali Muammer Bey Caddesi'nde bulunan Kocasinan butikten ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücretsiz faydalanabiliyor.

Toplumsal dayanışmayı ve sosyal sorumluluğun önemini arttıran bu anlamlı proje sayesinde vatandaşlar kıyafetleri, kurulan özel başvuru sistemi sayesinde zorlanmadan alabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Kocasinan Şube Başkanı İbrahim Sarıçiçek, hayata geçirilen çalışmaların toplumun yardımlaşma ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Özellikle bayramlara ve kış aylarına girerken bu faaliyetlerini daha da artırmaya çalıştıklarını aktaran Sarıçiçek, "Gönüllülerimiz eşliğinde ihtiyacı olan vatandaşlarımız bedenlerine uygun kıyafet ve ayakkabıları mağazamızdan alarak ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bütün ürünlerimiz sıfır ve etiketli. Bu ürünleri bizlere ulaştıran hayırseverlere, tek tek raflarımıza yerleştiren ve dağıtımını yapan gönüllülerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.