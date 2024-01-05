Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı'nı makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, misafirine, Fuaye Alanı'nda sergilenen 7,5 milyon yıllık fosiller hakkında bilgi verdi.

Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dedebağı'na teşekkür etti.

Dedebağı da Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.

- KAYÜ ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında iş birliği protokolü

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, imzalanan iş birliği protokolünün hayırlı olmasını diledi.

TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü de bu birlikteliklerin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Hem sanayi hem üniversitemizdeki öğrencilerle birlikte olmak, aynı zamanda da sosyal etkinlikleri birlikte yapmak çok kıymetli. Bugün bu sözleşmeyle de bunların ilk adımını atacağız. Çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Karamustafa ve İlgü, iş birliği protokolüne imza attı.

- Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi projesi ilerliyor

Melikgazi Belediyesinin Anafartalar Mahallesi'nde hayata geçireceği Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi projesi ilerliyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Anafartalar Mahallesi'nde atıl durumdaki Telekom binasını onararak Masal Evi ve Oyuncak Kütüphanesi yaptıklarını ifade etti.

Palancıoğlu, çocuklar için kütüphane, kafeterya ve akıl oyunları gibi hizmetleri 2 ay içinde bu tesiste vereceklerini kaydetti.