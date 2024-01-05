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        Kayseri'de "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" düzenlenecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) yarın düzenleyeceği programda Sarıkamış şehitleri anılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 17:02 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:02
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        Kayseri'de "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" düzenlenecek
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) yarın düzenleyeceği programda Sarıkamış şehitleri anılacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayacak.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Erciyes Dağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na getirilen karla şehitlerin anısı canlandırılacak.

        Etkinliklerde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dolayısıyla KAYMEK gençlik merkezlerinde eğitim gören 109 öğrenci görev alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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