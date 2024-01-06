Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı
Kayseri'de müstakil evin ikinci katı çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Kayseri'de müstakil evin ikinci katı çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 6241 Sokak'taki 2 katlı müstakil evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, evin 2. katı zarar gördü.
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