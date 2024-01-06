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        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı

        Kayseri'de müstakil evin ikinci katı çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 10:43 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:50
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        Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Kayseri'de müstakil evin ikinci katı çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 6241 Sokak'taki 2 katlı müstakil evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, evin 2. katı zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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