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        Kayseri'de uçuruma yuvarlanan beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

        Kayseri'de uçuruma yuvarlanan beton mikserinin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 12:42 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:42
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        Kayseri'de uçuruma yuvarlanan beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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        Kayseri'de uçuruma yuvarlanan beton mikserinin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde 38 BR 074 plakalı beton mikseri, yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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