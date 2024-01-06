Kayseri'de uçuruma yuvarlanan beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kayseri'de uçuruma yuvarlanan beton mikserinin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde 38 BR 074 plakalı beton mikseri, yaklaşık 10 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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