Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda M.Ö.V, H.F, H.Y, S.K, F.B, ⁠M.D, ⁠M.S, ⁠O.T. ve H.S. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 8,45 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendiren 1600 lira, alüminyum folyo parçası, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden H.Y, S.K, F.B, ⁠M.D, ⁠M.S, ⁠O.T ve H.S'ye "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak", M.Ö.V. ve H.F'ye "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem yapıldı.

M.Ö.V. hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, H.F'nin de hırsızlık suçundan arandığı öğrenildi.