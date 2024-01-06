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        Kayseri'de aranan 8 firari hükümlü ile 2 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapma ve bulundurma suçlarından aranan 8 firari hükümlü ile 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 15:22 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:22
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        Kayseri'de aranan 8 firari hükümlü ile 2 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapma ve bulundurma suçlarından aranan 8 firari hükümlü ile 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, uyuşturucu ticareti yapma ve bulundurma suçlarından haklarında 14 yıl 9 ay 22 gün ile 10 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlü ile aranan 2 şüpheli yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 2 şüphelinin ifadesine başvuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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