Kayseri'de aranan 8 firari hükümlü ile 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapma ve bulundurma suçlarından aranan 8 firari hükümlü ile 2 şüpheli yakalandı.
Kayseri'de uyuşturucu ticareti yapma ve bulundurma suçlarından aranan 8 firari hükümlü ile 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, uyuşturucu ticareti yapma ve bulundurma suçlarından haklarında 14 yıl 9 ay 22 gün ile 10 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası olan 8 hükümlü ile aranan 2 şüpheli yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, 2 şüphelinin ifadesine başvuruldu.
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