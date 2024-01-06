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        ERÜ Rektörü Altun, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği üyeleriyle buluştu

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:59 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:15
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        ERÜ Rektörü Altun, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği üyeleriyle buluştu
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği üyeleri ile bir araya geldi.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Rektör Altun, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinde her zaman birlikte olmak istediklerini ifade etti.

        İnsanlığın katkı için her türlü alanda üst düzey hizmeti önemsediklerini belirten Altun, bunu yaparken öncelikle bulundukları şehre ve ülkeye katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

        Faaliyetleri hakkında bilgi veren Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanı Ahmet Taş da ev sahipliğinden dolayı Altun'a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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