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        Amatör futbol maçının ardından çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı

        Kayseri'de amatör futbol maçının ardından çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 oyuncu hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 20:32 Güncelleme: 06.01.2024 - 20:53
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        Amatör futbol maçının ardından çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
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        Kayseri'de amatör futbol maçının ardından çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 oyuncu hastaneye kaldırıldı.

        U18 Ligi A Grubu'nda mücadele eden İlbeyspor ile Gaziosmanpaşaspor arasında Erkilet Stadı'nda oynanan futbol maçında zaman zaman yaşanan gerginlik maç sonuna taşındı.

        İlbeyspor'un 4-3 galibiyetiyle tamamlanan maçın ardından iki taraf arasında çıkan tartışma, taraftarların da karıştığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Gaziosmanpaşasporlu futbolcular Y.Ç. ve M.A.K. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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