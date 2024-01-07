Talas'ta 5 yılda 214 proje hayata geçirildi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "100 Ağartan Proje"leri ikiye katladıklarını bildirdi.

Başkan Yalçın, yazılı açıklamasında, hizmet ve yatırım dolu 5 yılı geride bıraktıklarını, Talaslılara verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yaptıkları projeler hakkında bilgi veren Yalçın, "Bu süreçte 7/24 Kütüphane'den Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'na, Mevlana Meydanı'ndan Şeffaf Odaya, Pati Evi'ne, Hayır Çarşısı'na kadar yüzlerce projeyi hayata geçirdik. 2019 yılı seçimleri öncesinde açıkladığımız 100 Ağartan Proje'leri ikiye katladık. Bugün geldiğimiz noktada, 5 yıl içerisinde toplam 214 projeyi hizmet ve yatırıma dönüştürmenin, dolayısıyla hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.