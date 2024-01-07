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        Kayseri'de basketbol oynarken rahatsızlanan üniversiteli kaldırıldığı hastanede öldü

        Kayseri'de basketbol oynarken rahatsızlanan Endonezyalı üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 20:41 Güncelleme: 07.01.2024 - 21:29
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        Kayseri'de basketbol oynarken rahatsızlanan üniversiteli kaldırıldığı hastanede öldü
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        Kayseri'de basketbol oynarken rahatsızlanan Endonezyalı üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Erenköy Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde arkadaşlarıyla basketbol oynayan Endonezyalı K.R.R. (19) aniden rahatsızlandı.

        Arkadaşlarının ihbarı üzerine K.R.R, olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Endonezyalı genç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaşamını yitiren gencin üniversiteden bazı arkadaşları hastane önünde arkadaşları için ağladı.

        Erciyes Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünü bu yıl kazanan ve hazırlık okuyan K.R.R'nin astım rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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