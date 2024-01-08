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        Kayseri'de 5'i firari hükümlü 7 kişi yakalandı

        Kayseri'de narkotik polisleri tarafından düzenlenen operasyonda 5'i firari hükümlü 7 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 09:38 Güncelleme: 08.01.2024 - 09:38
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        Kayseri'de 5'i firari hükümlü 7 kişi yakalandı
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        Kayseri'de narkotik polisleri tarafından düzenlenen operasyonda 5'i firari hükümlü 7 kişi yakalandı

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere ve aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, haklarında 1 yıl 8 ay ile 16 yıl 19 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ve aranan 2 şüpheli yakalandı.

        Emniyete götürülen 7 zanlının işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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