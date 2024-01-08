Kayseri'de 5'i firari hükümlü 7 kişi yakalandı

Kayseri'de narkotik polisleri tarafından düzenlenen operasyonda 5'i firari hükümlü 7 kişi yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere ve aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında 1 yıl 8 ay ile 16 yıl 19 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ve aranan 2 şüpheli yakalandı.

Emniyete götürülen 7 zanlının işlemleri devam ediyor.

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