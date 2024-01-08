Erciyes Yerel Tohum Grubu 41 bin paket tohum dağıtıyor Kayseri'de Erciyes Yerel Tohum Grubu, 41 bin paketten oluşan çeşitli tohumları vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

Kayseri'de Erciyes Yerel Tohum Grubu, 41 bin paketten oluşan çeşitli tohumları vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

Grup tarafından hazırlanan domates, salatalık, biber ve mısır gibi ürünlerin tohumlarının yer aldığı 209 çeşit tohum 41 bin paket olarak vatandaşlara gönderiliyor.

Grup yöneticisi Zülkariye Çıtak, ata tohumlarını korumak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Yerel tohumun kullanım alanının genişlemesi için büyük emek harcadıklarının altını çizen Çıtak, ülke genelinde her yere tohumları gönderdiklerini ve üretim yaptıkları Hanımeli Kooperatifi'ne ait kısıtlı alanın daha da genişletilmesi durumunda bu üretimi artırabileceklerini ifade etti.

Çıtak, kendilerine destek olan Kocasinan Belediye Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.