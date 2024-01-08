Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Erciyes Yerel Tohum Grubu 41 bin paket tohum dağıtıyor

        Kayseri'de Erciyes Yerel Tohum Grubu, 41 bin paketten oluşan çeşitli tohumları vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:31 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes Yerel Tohum Grubu 41 bin paket tohum dağıtıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de Erciyes Yerel Tohum Grubu, 41 bin paketten oluşan çeşitli tohumları vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.

        Grup tarafından hazırlanan domates, salatalık, biber ve mısır gibi ürünlerin tohumlarının yer aldığı 209 çeşit tohum 41 bin paket olarak vatandaşlara gönderiliyor.

        Grup yöneticisi Zülkariye Çıtak, ata tohumlarını korumak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

        Yerel tohumun kullanım alanının genişlemesi için büyük emek harcadıklarının altını çizen Çıtak, ülke genelinde her yere tohumları gönderdiklerini ve üretim yaptıkları Hanımeli Kooperatifi'ne ait kısıtlı alanın daha da genişletilmesi durumunda bu üretimi artırabileceklerini ifade etti.

        Çıtak, kendilerine destek olan Kocasinan Belediye Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı

        Benzer Haberler

        Şehit oğlunun adını taşıyan okulun gönüllüsü oldu
        Şehit oğlunun adını taşıyan okulun gönüllüsü oldu
        Boşanma aşamasındaki eşini ağır yaralayan sanığın 7,5 yıla inen cezasının g...
        Boşanma aşamasındaki eşini ağır yaralayan sanığın 7,5 yıla inen cezasının g...
        Kayseri'de 5'i firari hükümlü 7 kişi yakalandı
        Kayseri'de 5'i firari hükümlü 7 kişi yakalandı
        Endonezyalı Kemas, basketbol oynarken hayatını kaybetti
        Endonezyalı Kemas, basketbol oynarken hayatını kaybetti
        Kayseri'de basketbol oynarken rahatsızlanan üniversiteli kaldırıldığı hasta...
        Kayseri'de basketbol oynarken rahatsızlanan üniversiteli kaldırıldığı hasta...
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi