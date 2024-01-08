Kayseri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Alsancak Mahallesi 6. Cadde Alsancak Parkı'nda M.Y. ile M.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.T, tüfekle M.Y'ye ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan M.Y, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli M.T. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.