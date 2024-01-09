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        Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:04 Güncelleme: 09.01.2024 - 14:08
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        Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm başkanlığında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kayseri Mutfağı'nda düzenlenen toplantıya, Büyükkılıç'ın eşi Necmiye Büyükkılıç ile AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu ve Bayar Özsoy ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

        Toplantıda konuşan Büyükkılıç, yegane sermayelerinin birlik, beraberlik ve dayanışma olduğunu belirtti.

        Başkan Büyükkılıç, kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalıştıklarını, yaptıkları çalışmaların özellikle taşrada kabul gördüğünü ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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