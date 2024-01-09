Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm başkanlığında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Kayseri Mutfağı'nda düzenlenen toplantıya, Büyükkılıç'ın eşi Necmiye Büyükkılıç ile AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu ve Bayar Özsoy ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükkılıç, yegane sermayelerinin birlik, beraberlik ve dayanışma olduğunu belirtti.

Başkan Büyükkılıç, kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalıştıklarını, yaptıkları çalışmaların özellikle taşrada kabul gördüğünü ifade etti.