TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nı inceledi:

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, tamamlanma aşamasında olan Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda incelemelerde bulundu.

Akar, havalimanında devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklamada bulunan Akar, Kayseri'de her alanda ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, onun desteği ve teşvikiyle hizmet etmeye devam ettiklerini belirten Akar, bulundukları terminal binasının bölge için büyük bir kazanç olacağını ifade etti.

Terminalin bölgedeki turizm, sanayi, sosyal faaliyetler, bilimsel çalışmalar ve diğer alanlarda ciddi kolaylık sağlayacağını vurgulayan Akar, yurt içinden ve dışından seferlerin çok daha yüksek seviyeye ulaşacağını belirtti.

Başta 800 milyon lira tahmini bedelle başlanan projenin 2 trilyon liraya kadar çıktığını kaydeden Akar, "58 bin metrekareden bahsedildi. Şimdi geldiğimiz noktada 90 bin metrekarelik bir alana sahip. Son derece modern, kullanışlı, rahat bir şekilde halkımızın hizmetini, ihtiyaçlarını görebileceği bir noktaya gelindi." diye konuştu.

Tesiste sona gelindiğini aktaran Akar, şunları kaydetti:

"Tesis yakın zamanda hizmete girecek. Bununla ilgili son hazırlıklar, çalışmalar yapılmakta. Onun da müjdesini en kısa zamanda sizlere vereceğiz. Böylece bölgemize, Kayseri'mize önemli bir tesis daha kazandırılmış olacak. Hizmet siyaseti devam ediyor. Sadece terminal binası değil, hızlı tren dahil diğer projeler de yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha önemli projelerle, çok daha büyük projelerle halkımıza hizmeti devam ettireceğiz."

Akar'a, AK Parti Kayseri milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm eşlik etti.