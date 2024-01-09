Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

VavaCars Fatih Karagümrük ve Mondihome Kayserispor arasında yarın Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Burak Şeker görev alacak.