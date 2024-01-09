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        Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

        Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:12 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:12
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        Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Mondihome Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdman, pres çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        VavaCars Fatih Karagümrük ve Mondihome Kayserispor arasında yarın Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Burak Şeker görev alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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