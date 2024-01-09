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        Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 21 zanlı yakalandı

        Kayseri'de ikametlerden para ve altın ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 17:26 Güncelleme: 09.01.2024 - 17:31
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        Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 21 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de ikametlerden para ve altın ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ikametlerden para ve altın ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda yakalanan 21 şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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