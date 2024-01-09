Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 21 zanlı yakalandı

Kayseri'de ikametlerden para ve altın ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ikametlerden para ve altın ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 21 şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

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