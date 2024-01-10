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        Akar ve Büyükkılıç'tan Kayseri Orman Bölge Müdürüne ziyaret

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:38 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:38
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        Akar ve Büyükkılıç'tan Kayseri Orman Bölge Müdürüne ziyaret
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın’ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akar ve Büyükkılıç, Çapkın’ı ziyaretlerinde Tıbbı Aromatik Bitki Lavanta Bahçesi Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Büyükkılıç, hizmet noktasında kamu kurumları ile istişareye devam ettiklerini belirterek, "TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanımız Fatih Üzüm ve Milletvekilimiz Ayşe Böhürler ile birlikte Kayseri Orman Bölge Müdürümüz İsa Çapkın’ı ziyaret ederek, şehrimizdeki Tıbbı Aromatik Bitki Lavanta Bahçesi Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

        Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye hizmet için birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemli olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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