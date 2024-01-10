Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'la irtibatlı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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