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        Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:18 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:18
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        Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'la irtibatlı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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