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        ERÜ İletişim Fakültesinde "Cumhuriyet Dönemi Kayseri Gazeteleri Sergisi" açıldı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Cumhuriyet Dönemi Kayseri Gazeteleri Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 17:54 Güncelleme: 10.01.2024 - 18:00
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        ERÜ İletişim Fakültesinde "Cumhuriyet Dönemi Kayseri Gazeteleri Sergisi" açıldı
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla "Cumhuriyet Dönemi Kayseri Gazeteleri Sergisi" açıldı.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, koleksiyoner Faruk Yaman'ın koleksiyonunda yer alan Kayseri gazeteleri, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi Sergi Salonu'nda ziyaretçilerle buluştu.

        Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, Koleksiyoner Faruk Yaman tarafından açılan sergide, 1910-1990 yılları arasında yayınlanmış 42 gazete ile 22 dergi bulunuyor.

        Açılışın ardından davetliler tarafından sergide yer alan gazete ve dergileri tek tek inceledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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