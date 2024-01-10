Kayseri'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de ikametlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliden 17'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, ikametlerden para ve ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen zanlıların yakalanması için düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 32 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklandı.