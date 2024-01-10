Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.

Motosiklet bulunan C.G. ve S.A'nın üzerinde arama yapan ekipler 170 gram bonzai ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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