Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda E.S.B ve K.M.O. gözaltına alındı, 272 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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