Başkan Büyükkılıç'tan Enerji Tasarrufu Haftası mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç mesajında, Büyükşehir Belediyesinin tasarrufu önceleyen ve yatırımları sürdüren bir belediye olduğunu ifade etti.

2023 yılında 160 milyon TL'lik maliyetle 30 milyon TL enerji tasarrufu sağlayacak GES projesini hayata geçirdiklerini anımsatan Büyükkılıç, Türkiye'de üçüncü büyük tesis olan kurulu gücü 4,5 megavatlık Kayseri Biyogaz Tesisi'nin açılışını yaptıklarını belirtti.

Ulaşım AŞ bünyesinde toplu ulaşım hizmeti vermeye başlayan elektrikli otobüsler ile 130 bin kilometrenin üzerinde kat edilen yollarda 390 bin TL'nin üzerinde akaryakıt tasarrufu gerçekleştirilirken, 100 tonun üzerinde de karbondioksit salınımının önüne geçtiklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Öte yandan sadece bir yılda kent gelenindeki elde edilen katı atıktan 42 milyon kilovat, biyogaz tesisinde 20 milyon kilovat, KASKİ için kurulan güneş enerji santralinden 11 milyon kilovat, atık sudan 5 milyon kilovat olmak üzere yaklaşık 80 milyon kilovat elektrik üretip, 40 milyon ton karbon salınımının önüne geçtik. KASKİ Genel Müdürlüğünün ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini kendi tesislerinden karşılayabilmek için 160 milyon TL değerinde yatırım bedeli ile hayata geçirilen GES, KASKİ'ye yıllık 30 milyon TL'lik enerji tasarrufu katkısı sunacak."

Bu yılın bütçesini 11 milyar 500 milyon TL olarak belirlediklerini belirten Büyükkılıç, "Yine tasarruf düsturu ile yatırıma dönüşecek bütçemizi, şehrimizin en üst düzeyde faydalanması için kullanmayı temenni ediyor, tasarruf dolu yıllar diliyorum." ifadesini kullandı.