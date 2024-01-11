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        Kocasinan Belediyesi çöpleri ekonomiye kazandırıyor

        Kocasinan Belediyesi, 2023 yılında topladığı 134 bin 129 ton çöpün 6 bin 565 tonunu geri dönüşümle ekonomiye kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:15 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:33
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        Kocasinan Belediyesi çöpleri ekonomiye kazandırıyor
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        Kocasinan Belediyesi, 2023 yılında topladığı 134 bin 129 ton çöpün 6 bin 565 tonunu geri dönüşümle ekonomiye kazandırdı.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, üç vardiya halinde günlük ortalama 370 ton çöp toplandığını ifade etti.

        Geçen yıl toplanan 134 bin 129 ton çöpün 6 bin 565 tonunun geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldığını anımsatan Çolakbayrakdar, "Özellikle görüntü kirliliği ve trafik yoğunluğunu dikkate alarak çöpler, akşam belirlenen saatlerde toplanmaktadır. Daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz gayreti artırarak sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Modern ve teknolojik araçlarla temizlik hizmeti verildiğine dikkati çeken Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı toplam 358 personel ile temizlikte yaygın olarak kullanılan 52 modern çöp aracı, 3 çöp taksi aracı, 7 doğa dostu sıfır karbon emisyonlu elektrikli mobil temizlik aracı, 10 süpürge aracı, 3 mini süpürge aracı, 3 kaldırım yıkama aracı, 10 cincır, 13 şarjlı süpürge ve 9 çok amaçlı temizlik aracının yanı sıra diğer temizlik ekipmanlarıyla kaldırım kenarları, otobüs durakları, cadde ve sokaklar günde üç vardiya halinde süpürülüyor ve temizleniyor. Ayrıca yağmur suyu ızgaraları, çöp konteynerleri de yıkanıyor ve dezenfekte ediliyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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