KAYMEK Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından üç ayların başlangıcına özel Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açılacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından üç ayların başlangıcına özel Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açılacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre sergi, ramazan ayının habercisi üç ayların başlangıcına özel açılacak.
KAYMEK tarafından yarın saat 14.00’te bir alışveriş merkezinde açılacak sergide, eğitmenler ve kursiyerler tarafından hazırlanan Esma’ül Hüsna, hat sanatı ile yazılarak tablo haline getirildiği eserler yer alacak.
Sergi, 3 gün boyunca 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.
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