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        KAYMEK Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açacak

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından üç ayların başlangıcına özel Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 14:04 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:04
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        KAYMEK Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açacak
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından üç ayların başlangıcına özel Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açılacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre sergi, ramazan ayının habercisi üç ayların başlangıcına özel açılacak.

        KAYMEK tarafından yarın saat 14.00’te bir alışveriş merkezinde açılacak sergide, eğitmenler ve kursiyerler tarafından hazırlanan Esma’ül Hüsna, hat sanatı ile yazılarak tablo haline getirildiği eserler yer alacak.

        Sergi, 3 gün boyunca 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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