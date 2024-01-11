Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültepe Müzesi'nde sürdürülen çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 bin yıllık köklü geçmişi olan Kültepe Kaniş-Karum'dan çıkarılan eserlerin sergileneceği Kültepe Müzesi'nde çalışmalar sürüyor.

Büyükkılıç, yapımı devam eden kayadan oyma Kültepe Müzesi projesini inceledi.

Başkan Büyükkılıç'a ziyarette Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal eşlik etti.

- 7,5 milyon yıllık fosil sergisi ilgi görüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı çalışmaları desteklenen 7,5 milyon yıllık fosiller, Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda sergilenmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyeyi ziyaret eden ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin'e sergiyi gezdirdi.

Sergide, 2018 yılından bu yana çıkarılan birçok farklı türdeki canlının fosili sergileniyor.

- Mobilya terziliği kursu ilgi görüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) başlattığı mobilya terziliği kursu ilgi görüyor.

KAYMEK, şehir merkezi ve tüm ilçelerde bulunan 39 tesiste, 52 noktada düzenlediği sergiler, seminerler, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler, geziler, farkındalık projeleri, yarışmalar ile birçok insanın hayatına dokuyor.

Nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve kursiyerlerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla 2 Ocak'ta başlayan mobilya terziliği kursu devam ediyor.

Kurstan memnun olduklarını belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.