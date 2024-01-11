Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'den kısa kısa

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültepe Müzesi'nde sürdürülen çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 15:48 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültepe Müzesi'nde sürdürülen çalışmaları inceledi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 bin yıllık köklü geçmişi olan Kültepe Kaniş-Karum'dan çıkarılan eserlerin sergileneceği Kültepe Müzesi'nde çalışmalar sürüyor.

        Büyükkılıç, yapımı devam eden kayadan oyma Kültepe Müzesi projesini inceledi.

        Başkan Büyükkılıç'a ziyarette Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal eşlik etti.

        - 7,5 milyon yıllık fosil sergisi ilgi görüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kazı çalışmaları desteklenen 7,5 milyon yıllık fosiller, Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda sergilenmeye devam ediyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediyeyi ziyaret eden ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin'e sergiyi gezdirdi.

        Sergide, 2018 yılından bu yana çıkarılan birçok farklı türdeki canlının fosili sergileniyor.

        - Mobilya terziliği kursu ilgi görüyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) başlattığı mobilya terziliği kursu ilgi görüyor.

        KAYMEK, şehir merkezi ve tüm ilçelerde bulunan 39 tesiste, 52 noktada düzenlediği sergiler, seminerler, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler, geziler, farkındalık projeleri, yarışmalar ile birçok insanın hayatına dokuyor.

        Nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve kursiyerlerin istihdamına katkı sağlamak amacıyla 2 Ocak'ta başlayan mobilya terziliği kursu devam ediyor.

        Kurstan memnun olduklarını belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Havalara dair sorular
        Havalara dair sorular
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Beyza Nur kaldırımda yürüyordu! Büyük acı!
        Beyza Nur kaldırımda yürüyordu! Büyük acı!
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        32 yaşındaki Pınar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!
        32 yaşındaki Pınar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Yapılan hatalı estetik uygulamalar tedavi edilmezse 3 kişiden birinde iyileşme olmuyor
        Yapılan hatalı estetik uygulamalar tedavi edilmezse 3 kişiden birinde iyileşme olmuyor
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        KAYMEK Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açacak
        KAYMEK Esma'ül Hüsna Hüsn-i Hat Sergisi açacak
        Kocasinan Belediyesi çöpleri ekonomiye kazandırıyor
        Kocasinan Belediyesi çöpleri ekonomiye kazandırıyor
        Başkan Büyükkılıç'tan Enerji Tasarrufu Haftası mesajı
        Başkan Büyükkılıç'tan Enerji Tasarrufu Haftası mesajı
        Araba sevdasını klasik araç koleksiyonuna dönüştürdü
        Araba sevdasını klasik araç koleksiyonuna dönüştürdü
        Prof. Dr. Yılmaz: 4 kuaförden birinde alerjik cilt hastalıkları görülebiliy...
        Prof. Dr. Yılmaz: 4 kuaförden birinde alerjik cilt hastalıkları görülebiliy...
        Başkan Büyükkılıç, gazetecilerle bir araya geldi
        Başkan Büyükkılıç, gazetecilerle bir araya geldi