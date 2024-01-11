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        Kayseri'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü

        Kayseri'de metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:35 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:39
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        Kayseri'de metruk evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kayseri'de metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Aydınlıkevler Mahallesi Kadife Sokak'taki 2 katlı metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede söndürülen yangında ev hasar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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