Kayseri'de tartıştığı teknikeri öldüren polise 25 yıl hapis cezası verildi

Kayseri'de emniyet binasında tartıştığı teknikeri beylik tabancasıyla öldüren polis memuru 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ş.K, taraf avukatları ve öldürülen S.S'nin babası C.S. de hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasını yineleyerek sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından son sözü sorulan Ş.K, avukatına katıldığını belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.K'ye "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

- Olay

Polis memuru Ş.K, 14 Eylül 2023'te Kocasinan ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında tartıştığı tekniker S.S'yi beylik tabancasıyla ateş ederek öldürmüştü. Gözaltına alınan Ş.K. tutuklanmıştı.

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