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        Kayserispor, Thiam'ın Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı

        Mondihome Kayserispor, Senegalli golcü Mame Baba Thiam'ın Siltaş Yapı Pendikspor'a transfer olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 18:51 Güncelleme: 11.01.2024 - 18:51
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        Kayserispor, Thiam'ın Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı
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        Mondihome Kayserispor, Senegalli golcü Mame Baba Thiam'ın Siltaş Yapı Pendikspor'a transfer olduğunu duyurdu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Thiam'ın Pendikspor kulübüne transferi konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldığı belirtilerek, deneyimli oyuncuya kulübe katkılarından dolayı teşekkür edildi.

        Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç da Thiam ile sözleşme uzatmak için tekliflerde bulunduklarını fakat anlaşma sağlayamadıklarını belirtti.

        Thiam'ın sarı-kırmızılı ekibe para kazandırarak transfer olduğunu aktaran Koç, şunları kaydetti:

        "Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncumuz Mame Baba Thiam ile geçtiğimiz aylarda defaatle sözleşme uzatmak için teklifte bulunduk. Ancak Kayserispor'un yeni dönemde belirlediği ekonomik program çerçevesinde oyuncumuz ile anlaşma sağlayamadık. Thiam sezon sonu bedelsiz gitmek yerine devre arasında bir takıma giderek Kayserispor'a para kazandırmıştır, bu davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum ve Pendikspor'da başarılar diliyorum."

        - Senegalli golcünün Kayserispor karnesi

        2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'den Kayserispor'a transfer olan Thiam, sarı-kırmızılı formayla ligde çıktığı 70 maçta 30 gol attı.

        Bu sezon ligde çıktığı 19 maçta 11 gol atan deneyimli golcü, gol krallığında Edin Dzeko ve Mauro Icardi'nin ardından 3. sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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