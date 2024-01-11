Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon:KadirHas Kongre Merkezi

Hakemler: Ivana Ivanovic, Alexandra Ioana Stan, Tomi Panov

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 13, Ellenberg Wiley 7, Fatmanur Karataş, Merve Arı 10, Ayşegül Günay 8, Petronyle 23, Damla Gezgin, Nazlı Gökdemir, Holmes 15

NKA Universitas Pecs: Laczko, Smailbegovic 12, Tadic, Ratkai, Weninger 8, Simon 1, Williams 4, Williams 10, Wallace 12, Kiss 2, Meresz 16

1. Periyot: 18-19

Devre: 36-37

3. Periyot: 55-59

KAYSERİ

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.