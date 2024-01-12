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        "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" Kayseri'de tanıtıldı

        "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi"nin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Kayseri'de yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:29 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:29
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        "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" Kayseri'de tanıtıldı
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        "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi"nin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı Kayseri'de yapıldı.

        Kayseri Sanayi Odasından (KAYSO) yapılan açıklamaya göre, odada düzenlenen toplantıda konuşan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, sanayicileri Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında oluşturulan destekten yararlanmaya davet etti.

        450 milyon dolarlık dış kaynak finansmanın Türkiye’ye getirildiğine dikkati çeken İbrahimcioğlu, "KOSGEB tarafından bakacak olursak bu finansmanın 160 milyon doları GES, 90 milyon doları enerji verimliliği gibi projelerde kullandırılacak. Sanayimizin döngüsel taraftaki dönüşümü bizim için çok mühim. Bu tarafa ağırlık vermeniz sanayimize ve ihracatımıza güç katacaktır. Ekip arkadaşlarımızla birlikte sizlere bu konuda danışmanlık yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcı Ali Murat Sürekli de 450 milyon dolar destekli projenin 6 yıl süreceğini belirtti.

        Bu projenin aynı zamanda ekonomik büyümeyi de teşvik edeceğini vurgulayan Sürekli, "Türk sanayisine yeşil dönüşüm ile sürdürülebilir rekabet etme gücünün yollarını açacak bu projenin hızla hayata geçebilmesi için tüm paydaşlarımızla büyük bir gayret içerisindeyiz. Uluslararası finans kuruluşlarından sanayicilerimizin hizmetine sunmak adına uygun koşullarda kaynak bulma çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.

        KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise sınırda karbon düzenleme mekanizmasının 1 Ocak 2026 tarihinde tamamen devreye gireceğini anlattı.

        Büyüksimitci, Dünya Bankası'nın desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen 450 milyon dolarlık Türkiye Yeşil Sanayi Projesi desteğini çok kıymetli bulduklarını kaydetti.

        AB ülkelerine ihracat yapan firmaları doğrudan etkileyecek düzenlemeden en fazla etkilenecek illerden birinin de Kayseri olacağını belirten Büyüksimitci, ihracatın yarısını AB ülkelerine yaptıklarını aktardı.

        Toplantının son bölümünde TÜBİTAK ve KOSGEB uzmanları tarafından katılımcılara proje hakkında bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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