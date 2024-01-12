Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        AGÜ öğrencisi gençlerde Türkiye bilardo şampiyonu oldu

        Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Alptekin Canözkan, 25 yaş altı Gençler Türkiye Bilardo Şampiyonası üç bant kategorisinde birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 12:33 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        AGÜ öğrencisi gençlerde Türkiye bilardo şampiyonu oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Alptekin Canözkan, 25 yaş altı Gençler Türkiye Bilardo Şampiyonası üç bant kategorisinde birinci oldu.

        AGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Gölbaşı Federasyon Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve toplam 21 sporcunun katıldığı Gençler üç bant bilardo kategorisinde genel klasman şampiyonu olan Canözkan, aynı zamanda 2023 yılını da Türkiye Genel Klasman Şampiyonu olarak tamamladı.

        Canözkan, ayrıca bu yıl nisan ayında Yunanistan’da yapılacak Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

        Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, şampiyon Canözkan’ı makamında kabul ederek, kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Rade Krunic bugün geliyor!
        Rade Krunic bugün geliyor!
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        2023'ün en beğenileni
        2023'ün en beğenileni
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        Yeni başlayanlar için Epstein olayı
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
        Dünyanın en değerli şirketi mücadelesi
        Transfere istifa rötarı!
        Transfere istifa rötarı!
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?

        Benzer Haberler

        "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" Kayseri'de tanıtıldı
        "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" Kayseri'de tanıtıldı
        Babasından nakledilen böbreği iflas eden kadın, evlilik yıl dönümünde eşini...
        Babasından nakledilen böbreği iflas eden kadın, evlilik yıl dönümünde eşini...
        Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis
        Kayseri'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis
        Kayseri'de uyuşturucu imalatı yaptıkları iddiasıyla 12 sanık yargılanıyor
        Kayseri'de uyuşturucu imalatı yaptıkları iddiasıyla 12 sanık yargılanıyor
        'Falaka' davası sanığına verilen ceza 1,5 yıla indi
        'Falaka' davası sanığına verilen ceza 1,5 yıla indi
        Melikgazi Kayseri Basketbol - NKA Universitas Pecs: 76-65
        Melikgazi Kayseri Basketbol - NKA Universitas Pecs: 76-65