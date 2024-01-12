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        Kayseri'de İYİ Parti'nin belediye başkan adayları şehitliği ziyaret etti

        İYİ Parti Kayseri Teşkilatı üyeleri, belediye başkan adaylarıyla Kartal Şehitliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 14:12 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:41
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        Kayseri'de İYİ Parti'nin belediye başkan adayları şehitliği ziyaret etti
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        İYİ Parti Kayseri Teşkilatı üyeleri, belediye başkan adaylarıyla Kartal Şehitliğini ziyaret etti.

        Ziyarete, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, il ve ilçe teşkilat üyeleri ile Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel ve diğer ilçe belediye başkan adayları katıldı.

        Milletvekili Ataş, 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarına, toprakları vatan kılan şehitleri ziyaret ederek başladıklarını söyledi.

        Ataş, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirtti.

        Belediye başkan adaylarını kamuoyunun isteklerini dikkate alarak belirlediklerini anlatan Ataş, "İnşallah İYİ Parti olarak iyi belediyecilikle Kayseri'yi buluşturacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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