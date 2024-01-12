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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

        Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik son 4 günde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:16 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:16
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı
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        Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik son 4 günde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 9-12 Ocak arasında çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

        Narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda 278,5 gram sentetik uyuşturucu, 1878 gram esrar, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 19 şüpheli sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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