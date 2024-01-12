Kayseri'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik son 4 günde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 9-12 Ocak arasında çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramalarda 278,5 gram sentetik uyuşturucu, 1878 gram esrar, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheli sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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