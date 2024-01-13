Kayseri'de 5 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri'de yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi koordinesinde, yurda yasa dışı yollardan girenlerin, yasal kalış hakkı bulunmayanların ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda polis ekipleri, kent girişinde durdurdukları araçta 5 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, sınır dışı işlemleri için Kayseri Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

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