Erciyes Üniversitesinde 600'ün üzerinde çocuğa kemik iliği nakli yapıldı

Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Başkanı Musa Karakükcü, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) 600'ün üzerinde çocuğa kemik iliği nakli yapıldığını bildirdi.

Bir düğün salonunda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "tanışma ve kaynaşma kahvaltısı" programı dernek gönülleriyle yapıldı.

Etkinlikte konuşan Karakükcü, KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesinde çocukların tedavileri için büyük çaba ve emek sarf ettiklerini söyledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Karakükcü, şöyle konuştu:

"Erciyes Üniversitesinde 600'ün üzerinde çocuğa kemik iliği nakli yaptık. Bunların yaklaşık 130'u 'haplo' nakil dediğimiz dünyada en zor yapılan nakillerden. Bu nakiller yapılmadan önce çocuklarımızı kemoterapiyle tedavi ediyorduk. Tedavi olmadıkları zaman, 'sana kemoterapi etki etmiyor, bundan sonraki hayatını artık evinde, ailenle yaşayabilirsin' diyerek evine gönderdiğimiz vakalarımız vardı ama çok şükür haplo nakil bir çığır açtı. Şu anda Türkiye'de bunun öncüsü olan merkezlerden biri de bizim merkezimiz. 130 çocuğa haplo nakil yaptık. 'Tedavi olamazsın' denilen ve evine gönderilecek çocuklara nakil gerçekleştirdik. Bu çocukların yüzde 71'i şu an hayatta. Bu çocuklara öncelikle maddi manevi destek sonrasında kan bağışları ve bu işlere zaman ayırarak destek vermek bizim en büyük önceliğimiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise rutin belediyeciliğin yanında sağlık hizmetleri içinde çalışmalar yaptıklarını ve destek olduklarını belirtti.

KANKA hastanesini merkez haline getirebilmenin önemli olduğuna aktaran Büyükkılıç, "Beyin göçünün şehrimize olmasını sağlayacak gayretin içerisinde bulunmak için çalışıyoruz ve bu konuyu biz sahipleniyoruz. Üzerimize ne düşüyorsa yapma konusunda meclislerimizden kararlarımızı alacağız ve en kısa süre içinde bu alanda öğretim üyesi ya da araştırmacı olacak meslektaşımızı, ülke dışına gönderilmesi gerekiyorsa gönderip masraflarını karşılayacağız. Bir yolu veya bir parkı daha sonra yaparız. Ama 'kanser' diye nitelendirilen hastalıkla boğuşan yavrularımızı elbette ki çok daha önemli." ifadelerini kullandı.

Program sonunda katılımcılara plaket verildi.