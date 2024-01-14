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        Kayseri'de şehitler için dua edildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Kayseri'de dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 15:19 Güncelleme: 14.01.2024 - 15:32
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        Kayseri'de şehitler için dua edildi
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Kayseri'de dua edildi.

        Emekli Astsubaylar Derneği, Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğince Kartal Şehitliği'nde program düzenlendi.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Ali Yavuz, şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet diledi.

        Şehit aileleri ve gaziler olarak devletin, ordunun, askerin, polisin her zaman yanında olduklarını aktaran Yavuz, Anadolu toprakları ilelebet vatan olsun diye 9 yiğidin daha toprağa tohum olarak düştüğünü söyledi.

        Yavuz, üzüntüleri kadar öfkelerinin de büyük olduğunu belirterek, vatan savunmasına koşan şehitlerin ve gazilerin hesabının en kısa zamanda sorulması gerektiğini kaydetti.

        Konuşmanın ardından şehitler için dua edilerek anıta karanfil bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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