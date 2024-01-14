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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes'te kayak eğitimi veriyor

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha önce kayak yapmamış 7-53 yaşlarında 200 katılımcıya Erciyes'te kayak eğitimi veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 17:04 Güncelleme: 14.01.2024 - 17:54
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes'te kayak eğitimi veriyor
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha önce kayak yapmamış 7-53 yaşlarında 200 katılımcıya Erciyes'te kayak eğitimi veriyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kayak Okulu'nda 7'den 70'e herkesin katılabildiği kayak ve snowboard kursları, 13 Ocak Cumartesi günü başladı.

        Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, kursa katılan vatandaşların ilk defa kayak öğrendiğini belirtti.

        Erciyes'te pistlerin çoğunu açtıklarını aktaran Elcuman, şunları kaydetti:

        "Spor AŞ'miz yıllardır çok başarılı bir şekilde 5-6 yaşlarından başlayarak yetişkinlere kadar eğitimler veriyor. Bugün 200'e yakın kayakseverimiz var ve ilk defa öğreniyorlar. En küçüğü 7 yaşında, en büyüğü 53 yaşında. Vatandaşlarımız şu anda kayak eğitimine başladı. İnşallah başkanlarımızın öncülüğünde bu işi çok daha ileri seviyeye getireceğiz. Başta Memduh Büyükkılıç başkanımız olmak üzere, burayı vizyon proje olarak ortaya koyan Bakanımız Mehmet Özhaseki'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz."

        Elcuman, Kayseri'yi kayak kenti yapmayı amaçladıklarını belirterek, bu sezon toplam 3 binden fazla kişiye eğitim vereceklerini kaydetti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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