Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de "Afet Dirençli Kayseri Projesi" hazırlandı

        Melikgazi Belediyesi, Kayseri İHH işbirliğinde hazırladığı "STK ve Belediye İşbirliğinde Afet Dirençli Kayseri Projesini" Sivil Katılım Hibe Programı'na sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 14:46 Güncelleme: 15.01.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de "Afet Dirençli Kayseri Projesi" hazırlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Melikgazi Belediyesi, Kayseri İHH işbirliğinde hazırladığı "STK ve Belediye İşbirliğinde Afet Dirençli Kayseri Projesini" Sivil Katılım Hibe Programı'na sundu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, projeyle sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin bulundukları şehirleri afete daha dirençli hale getirmeleri adına çalışma kapasitelerini artıracaklarını belirtti.

        Palancıoğlu, projeyle ilgili "Bu çalışma ile Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği ve Melikgazi Belediyemizin afet konusunda ortak çalışma gerçekleştirmelerini sağlayarak kurumlar arası diyalog ve işbirliği kurulması adına diğer belediye ve STK'lar için model yapı oluşturulacak. Projede Kayseri İHH bünyesinde Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Merkezi kurulacak." ifadelerini kullandı.

        Melikgazi Belediyesinin afet gönüllülerine profesyonel kentsel arama kurtarma eğitimi verileceğini aktaran Palancıoğlu, şunlar kaydetti:

        "Komşu 4 il belediyesi afet gönüllülerine profesyonel kentsel arama kurtarma eğitimi verilecek. 5 STK'dan toplam 50 gönüllü, afet-acil durum eğitimlerinde katılarak profesyonel katılım arama kurtarma gönüllüsü olarak eğitilecekler. Ayrıca bu 5 STK'nin diğer üyelerine afet eğitimi seminerleri düzenlenecek. Kayseri'de bulunan 30 okulda afet öncesi ve afet sonrası bireylerin yapması gerekenler, interaktif eğitim metotları ile öğrencilere aktarılacak. Kayseri'de bulunan 3 devlet üniversitesinde 300 gence afet bilinci oluşturmak adına eğitim ve bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecek. 50 gence doğada hayatta kalma becerisi eğitimi verilecek. 12 ay sürmesi planlanan projenin kabul edilmesi durumunda çalışmalar, Mart 2024'te başlayacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Güler açıkladı! 77 terörist öldürüldü
        Bakan Güler açıkladı! 77 terörist öldürüldü
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        İstanbul su rekoru kırdı ama... Avrupa Yakası'na dikkat!
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        Arda, İspanyol gazetecileri büyüledi
        3 çocuğunun annesini 17 yerinden bıçakladı!
        3 çocuğunun annesini 17 yerinden bıçakladı!
        Ayasofya'ya giriş, yabancı turistlere 25 euro
        Ayasofya'ya giriş, yabancı turistlere 25 euro
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Dolar ve altın yükselmeye devam edecek mi?
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor!
        3 yıl uğraş verdi! Vahşi hayvan haritası çizdi
        3 yıl uğraş verdi! Vahşi hayvan haritası çizdi
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Bakan Şimşek'ten bütçe değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten bütçe değerlendirmesi
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı
        Yaralıyı bildirmeyen sağlıkçılara suç duyurusu!
        Yaralıyı bildirmeyen sağlıkçılara suç duyurusu!
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        "Ona baktıkça ağlıyorum"
        ABD'de kutup soğukları sürüyor
        ABD'de kutup soğukları sürüyor
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Yaşlı ve engelli aylığına zam
        Beşiktaş'tan Seteco için şok iddia!
        Beşiktaş'tan Seteco için şok iddia!
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        Emekliye ilave zam oranı ne olur?
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        1 ay içinde ikinci yanardağ patlaması! "Durum çok ciddi"
        Kemerburgaz sahaları üç aya hazır!
        Kemerburgaz sahaları üç aya hazır!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!
        OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de ilçelere 952 milyon 987 bin liralık yatırım
        Kayseri'de ilçelere 952 milyon 987 bin liralık yatırım
        Kayseri'de altyapı ve taşkın su kanallarıyla ilgili istişare toplantısı yap...
        Kayseri'de altyapı ve taşkın su kanallarıyla ilgili istişare toplantısı yap...
        Kayseri ve Sivas'ta okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu
        Kayseri ve Sivas'ta okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Antika Pazarı'nı ziyaret etti
        Talas Belediye Başkanı Yalçın, Antika Pazarı'nı ziyaret etti
        Kesintisiz enerji için yeni milli çözümler geliyor
        Kesintisiz enerji için yeni milli çözümler geliyor
        İki kardeşi uyuşturucu parası için öldürmüş
        İki kardeşi uyuşturucu parası için öldürmüş