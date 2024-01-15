Kayseri'de "Afet Dirençli Kayseri Projesi" hazırlandı

Melikgazi Belediyesi, Kayseri İHH işbirliğinde hazırladığı "STK ve Belediye İşbirliğinde Afet Dirençli Kayseri Projesini" Sivil Katılım Hibe Programı'na sundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, projeyle sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin bulundukları şehirleri afete daha dirençli hale getirmeleri adına çalışma kapasitelerini artıracaklarını belirtti.

Palancıoğlu, projeyle ilgili "Bu çalışma ile Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği ve Melikgazi Belediyemizin afet konusunda ortak çalışma gerçekleştirmelerini sağlayarak kurumlar arası diyalog ve işbirliği kurulması adına diğer belediye ve STK'lar için model yapı oluşturulacak. Projede Kayseri İHH bünyesinde Kentsel Arama Kurtarma Eğitim Merkezi kurulacak." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediyesinin afet gönüllülerine profesyonel kentsel arama kurtarma eğitimi verileceğini aktaran Palancıoğlu, şunlar kaydetti:

"Komşu 4 il belediyesi afet gönüllülerine profesyonel kentsel arama kurtarma eğitimi verilecek. 5 STK'dan toplam 50 gönüllü, afet-acil durum eğitimlerinde katılarak profesyonel katılım arama kurtarma gönüllüsü olarak eğitilecekler. Ayrıca bu 5 STK'nin diğer üyelerine afet eğitimi seminerleri düzenlenecek. Kayseri'de bulunan 30 okulda afet öncesi ve afet sonrası bireylerin yapması gerekenler, interaktif eğitim metotları ile öğrencilere aktarılacak. Kayseri'de bulunan 3 devlet üniversitesinde 300 gence afet bilinci oluşturmak adına eğitim ve bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecek. 50 gence doğada hayatta kalma becerisi eğitimi verilecek. 12 ay sürmesi planlanan projenin kabul edilmesi durumunda çalışmalar, Mart 2024'te başlayacak."