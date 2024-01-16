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        Kayseri'de 1 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Kayseri'de 1 kilo 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 09:18 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:18
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        Kayseri'de 1 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Kayseri'de 1 kilo 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 1 kilo 26 gram sentetik uyuşturucu ve 3 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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