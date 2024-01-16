Kayseri'de 1 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de 1 kilo 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 kilo 26 gram sentetik uyuşturucu ve 3 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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